العشرات من انصار التيار الصدري في ميسان ينظمون مسيرة لتحديث بطاقاتهم الانتخابية بعد الانتهاء من صلاة الجمعة

2020/12/11 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم العشرات من انصار التيار الصدري في محافظة ميسان ، اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة تهدف الى تحديث البطاقات الانتخابية استعدادا للانتخابات القادمة ، بعد انتهائهم من تأدية صلاة الجمعة ، مرددين شعارات (نعم نعم للسيد القائد)"./انتهى

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