2020/12/11 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / احتلت جامعة ديالى مراكز متقدمة في تصنيف GREEN METRIC UI العالمي المعتمد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الحالي .وقال رئبس جامعة ديالى عبد المنعم عباس كريم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الجامعة مستمرة في تنفيذ ستراتيجية وزارة التعليم العالي في الدخول الى التصنيف العالمي وانجاز الخطط العلمية والعمرانية المدروسة .مبينا ان جامعة ديالى احتلت المرتبة / 12 / من بين / 61 / جامعة عراقية والمرتبة / 633 / من مجموع / 912 / جامعة عالمية في تصنيف GREEN METRIC UI العالمي الذي يعتمد تحسين البيئة الجامعية والتنمية المستدامة في تصنيف الجامعات .واضاف ان جامعة ديالى متميزة في مجال التنافس مع الجامعات العالمية على المستويين العلمي والعمراني واحدثت نقلة نوعية على مستوى البحوث العلمية في المستوعبات العالمية والبنى التحتية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة ديالى تحتل مراكز متقدمة في التصنيف العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة ديالى تحتل مراكز متقدمة في التصنيف العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).