الحرس الثوري: سننتقم بشدة من إسرائيل وأذنابها بالوقت المناسب

2020/12/11 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي خلال زيارته أسرة العالم النووي محسن فخري زاده إن إسرائيل وأذنابها ستدفع ثمن جريمة اغتيال فخري زاده.

وقال اللواء حسين سلامي إن إيران ستنتقم بشدة من إسرائيل وأذنابها في الوقت المناسب.

وأضاف أن اغتيال فخري زاده عمل جبان يقرب إسرائيل من حافة السقوط والزوال، ودماء فخري زاده ستؤدي إلى انهيار نظام الهيمنة في العالم.

وكانت إيران أعلنت منذ يومين اعتقال بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أكد الأحد الماضي، أن “اغتيال فخري زاده، تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية”.

وقال رمضان: “يدرك الصهاينة جيدا أن أعمالهم ضد إيران لن تبقى دون رد، وهذا ثبت لهم خلال السنوات الماضية”.انتهى/25

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