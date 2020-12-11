منها قصور لصدام حسين بفرنسا.. النزاهة النيابية تكشف عن عقارات غير مستثمرة في الخارج

2020/12/11 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

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فرنسا- فيلا ريفيرا

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منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، وجود تقصير بملف العقارات العراقية في الخارج، مشيرة الى ان العراق يدفع ضرائب على بعض عقاراته بسبب عدم ترميمها وتركها، فيما بينت ان بعض قصور صدام حسين في مدينة كان الفرنسية تركت دون استثمار.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي في تصريح له، اليوم (11 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "توجد مئات العقارات للعراق في الخارج وفي أغلب دول العالم وبمواقع متميزة"، لافتا إلى أن "لجنة النزاهة شكلت لجنة في الدورة الماضية وكان واجبها التحقق والتأكد من أعداد العقارات وعائديتها وكيف تعاملت الوزارات مع عقاراتها في الخارج".

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية قدمت إلى اللجنة جردا بعدد العقارات وأنواعها، وهي مئات العقارات في مختلف دول العالم"، مؤكدا "وجود تقصير واضح من المؤسسات الحكومية ووزارة الخارجية والسفارات العراقية في الخارج بالتعامل الصحيح مع هذه العقارات والاستفادة منها، إما عن طريق استثمارها أو بيعها والاستفادة من أموالها".

وأوضح أن "هناك تقصير بعدم المتابعة واتخاذ الإجراءات الصحيحة بموضوع العقارات حتى من بعض الوزارت الأخرى التي لديها عقارات في الخارج"، مبينا أن "العراق يدفع ضرائب على بعض عقاراته في الخارج بسبب عدم ترميمها وتركها خربة".

ونوه إلى أن "هناك عقارات مثل قصور صدام في مدينة كان الفرنسية، وهي من أرقى الأماكن وأثمانها عالية جدا، وهي متروكة بدون ترميم أو استغلال أو حتى استثمار"، مشيرا إلى أنه "كتب في الدورة الماضية لمجلس النواب إلى وزارة الخارجية وإلى سفارة العراق في باريس بضرورة الاستفادة من هذه العقارات لكن دون جدوى".

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