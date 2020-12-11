موقف العراق الوبائي: تراجع بأعداد الإصابات والوفيات المسجلة خلال يوم واحد - عاجل

2020/12/11 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، تسجيلها تراجع في أعداد الإصابات والفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي، إن "الفحوص المختبرية أثبتت إصابة 1347 شخصاً بفيروس كورونا، فيما سجلت حالات الشفاء 1930، والوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 23".

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