أمانة مجلس الوزراء تعلن تفاصيل قرار تأسيس 5 جامعات أهلية في أربع محافظات

2020/12/11 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص قرار إصدار

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، قراراً خاصاً بتأسيس 5 جامعات أهلية في محافظات بغداد، والأنبار، والمثنى، والبصرة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن الأخير "قرّرَ في ضوء ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس المؤرخة في 10/11 و2/12 / 2020، الموافقة على منح إجازة تأسيس لجامعات أهلية في محافظات: بغداد، والأنبار، والمُثنّى، والبصرة".

وأضاف البيان، أنه "جاء في تفصيلات القرار المُتّخذ في جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة والعشرين، أنّه تمّت الموافقة على منح إجازة تأسيس إلى جامعتين أهليتين في العاصمة بغداد، وهُما: جامعة المشرق الأهلية، وكلية ابن خلدون الجامعة الأهلية".

ووفقاً للبيان، وافق المجلس أيضا على "منح إجازة تأسيس إلى كلية الهدى الجامعة الأهلية في محافظة الأنبار، وإلى جامعة ساوة الأهلية في محافظة المثنى، وإلى جامعة المعقل الأهلية في محافظة البصرة؛ ويأتي ذلك استنادًا، إلى أحكام المادة (4/ أولا) من قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016)".

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