شركة بريطانية تعلن دمج لقاحها مع ’’سبوتنيك V’’ لرفع الفعالية ضد كورونا

2020/12/11 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، اليوم الجمعة (11 كانون الاول 2020)، بدء دمج اللقاح الروسي ’’سبوتنيكV’’ مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه "من المنتظر أن يؤدي الجمع بين لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا (COVID-19) إلى توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى".

وأضافت: "نعلن اليوم عن برنامج التجارب السريرية لتقييم السلامة والمناعة لمزيج AZD1222، الذي طورته شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) وجامعة أكسفورد وSputnik V، الذي طوره معهد أبحاث غاماليا الروسي، سنبدأ في تسجيل البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق".

وشددت الشركة البريطانية على أن "التعاون العلمي مع معهد الأبحاث العلمية "غاماليا" الروسي، يعد أمرا مهما، سيساعد في الكشف عن إمكانات تركيبات اللقاحات، والمساعدة في جعل اللقاح أكثر فعالية ونجاعة".

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