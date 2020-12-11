السليمانية..القوات الأمنية تعتقل ثلاثة نواب سابقين في البرلمان الكردستاني بتهمة تحريض المواطنين للخروج بتظاهرات مناهضة للحكومة

2020/12/11 | 14:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ألقت القوات الأمنية القبض على ثلاثة أعضاء سابقين لكتلة التغيير في البرلمان الكردستاني بتهمة تحريض المواطنين لتنظيم تظاهرات مناهضة للحكومة.وذكرت مصادر مطلعة أن القوات الأمنية إعتقلت اليوم الجمعة ثلاثة نواب سابقين من كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني في مدينة السليمانية وهم "شيركو حمه أمين، بيمان عزالدين، عبدالله ملانوري" وذلك بتهمة تحريض المواطنين للخروج في تظاهرات مناهضة للسلطات الكردية./إنتهى

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