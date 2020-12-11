تظاهرات حاشدة في مدن السليمانية إحتجاجا على تفاقم الظروف المعيشية

2020/12/11 | 14:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/خرج الآلاف من المواطنين في مدن وبلدات محافظة السليمانية في تظاهرات حاشدة إحتجاجا على تفاقم الأوضاع المعيشية وتأخير صرف رواتب الموظفين إلى جانب الركود الإقتصادي في إقليم كردستان.وذكرت وسائل إعلام كردية أن الآف من المواطنين والموظفين والتدريسيين خرجوا في تظاهرات حاشدة في وسط مدينة السليمانية وحلبجة وجمجمال وكفري وسيد صادق إحتجاجا على سوء الإدارة وتفاقم الظروف المعيشية والحياتية وتأخير صرف رواتب الموظفين من جانب حكومة إقليم كردستان./إنتهى

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