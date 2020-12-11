مرجع ديني عراقي يحذر من عودة الدكتاتورية

2020/12/11 | 14:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر المرجع الديني في العراق محمد تقي المدرسي، الجمعة، من عودة الديكتاتورية أو الإحتلال إلى البلد، ما لم تقم الأحزاب والمنظمات السياسية بواجبها، فيما...

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