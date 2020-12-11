2020/12/11 | 14:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ومصر يتفقان على اعتماد تبادل الخبرات في المجال الدوائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/11 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومصر يتفقان على اعتماد تبادل الخبرات في المجال الدوائي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومصر يتفقان على اعتماد تبادل الخبرات في المجال الدوائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).