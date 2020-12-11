اللجنة الأولمبية العراقية تعلن اختفاء نصف مليون دولار من حسابها البنكي

2020/12/11 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، جزائر السهلاني، عن فقدان مبلغ 726 مليون دينار (ما يزيد عن 600 ألف دولار أميركي)، من حساب اللجنة المصرفية.

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