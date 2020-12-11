هبوط في مؤشر إصابات كورونا .. الصحة تعلن الموقف الوبائي

2020/12/11 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الأول 2020)، إن "مختبرات وزارة الصحة سجلت 1347 حالة إصابة جديد، مقابل 1930 حالة شفاء، وتوفي 23 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

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