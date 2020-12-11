2020/12/11 | 14:51 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق انقاذ واسعاف الدفاع المدني من اخراج واسعاف سائق شاحنة تريلة محشور داخل كومة حديدية متلويه حول جسده من حطام مركبة نوع شاحنة تريلة بعد سقوطها وانقلابها من اعلى طريق محمد القاسم في منطقة افاق عربية ظهر يوم الجمعة الموافق و استخدمت فرق انقاذ الدفاع المدني معدات واجهزة الانقاذ المحمولة ومنها اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص المعدن الملتوي وتحرير جسد السائق بسلام و نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم .يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال وقلة الانتباه وفرط السرعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تخرج سائقا من بين الحطام في حادث سير 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخرج سائقا من بين الحطام في حادث سير) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخرج سائقا من بين الحطام في حادث سير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).