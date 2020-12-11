بريطانيا تبدي استعدادها لرعاية المفاوضات بين بغداد واربيل

2020/12/11 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت بريطانيا استعدادها لرعاية ومراقبة المفاوضات حول ملفات الموازنة والنفط والمناطق المتنازع عليها والقضايا الأمنية بين حكومتي العراق وإقليم كردستان شرط موافقة الطرفين.

واكد القنصل العام لبريطانيا في أربيل، جيمس سورنتن أن بلاده تتطلع بحماس إلى الاتفاق بين حكومة بغداد وإقليم كردستان.

وحول التظاهرات التي تشهدها عدة مدن في إقليم كوردستان منذ أيام، دعا القنصل البريطاني القوات الأمنية إلى ضبط النفس كما طالب المحتجين إلى التعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية.

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