2020/12/11 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصد فيروس كورونا أرواح نحو مليون وست مئة ألف شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء نحو سبعين مليونا.

وبحسب مستشفى جونز هوبكنز تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الاكثر تضررا جراء تفشي الوباء، مئتين واثنتين وتسعين ألف وفاة، وسجلت أكثر من خمسة عشر مليون إصابة حتى الآن.

وتعتبر إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، اذ سجلت نحو اثنتين وخمسين ألف وفاة، وبلغ فيها إجمالي الإصابات أكثر من مليون إصابة حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يصيب 70 مليون شخصا حول العالم ويحصد أرواح 1.6 مليون آخرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يصيب 70 مليون شخصا حول العالم ويحصد أرواح 1.6 مليون آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).