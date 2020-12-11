التجارة: تسويق اكثر من 110 الاف طن من محصول الشلب

2020/12/11 | 15:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، تسويق اكثر من 110 الاف طن من الشلب المحلي ضمن حملة تسويق الشلب للعام 2020.

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