2020/12/11 | 15:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

وذكرت الوزارة انه تم "تسجيل 1347

إصابة جديدة بفايروس كورونا، موكدةً انه تم تماثل 1930 مصاباً للشفاء من الفايروس."

واشارت الوزارة إلى انه " تسجيل وفاة 23 حالة جديدة بالفايروس."

آية حسين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 23 وفاة و1347 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 23 وفاة و1347 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).