شباب كوردستان يحتفون باليوم العالمي للجبال

2020/12/11 | 15:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [دهوك-اين]احتفى العشرات من الشباب الكورد في محافظة دهوك، يوم الجمعة، باليوم العالمي للجبال، في بادرة هي الأولى من نوعها.

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