التحدي - مازن الحسوني

2020/12/11 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني -عندما كثرت أخطاء الحكومة العراقية ولسنوات في كيفية ادارة الدولة وأنتجت هذه الإدارة الفاشلة التي بنيت على أساس المحاصصة والطائفية ،فساداً لم يشهده العراق على مر العصور.-ماذا فعل المواطن العراقي سواء السياسي منه أو الغير سياسي؟.بدأ بالمطالبة بضرورة اصلاح الحال وتغيير هذه السياسة.عندما لم تتغير لجأ المواطن الى اسلوب الاحتجاج ورفع الصوت أكثر.عندما لم ينفع هذا الاسلوب قام المواطن بتغيي ......





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