2020/12/11 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح ارسل لي احد الاصدقاء الاعزاء من المهتمين والمتابعين فيديو يوثق بشكل سهل وسريع ما قاله ما قاله ويليام ليند عن تقسيم الحروب الى اربعة اجيال وهي باختصار شديد الحرب التقليدية القديمة والجيل الثاني الحرب التقليدية بالأسلحة الحديثة والجيل الثالث الحرب هي الحرب الوقائية او الاستباقية والجيل الرابع وهي تدمير العدو من الداخل وهي الاكثر شيوعا منذ نهاية الحرب الاستعمارية الثانية وكان ابهى استخدام لها ما سمي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيل الخامس للحرب - عدنان الصباح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيل الخامس للحرب - عدنان الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).