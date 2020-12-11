العراق يتجه لمباحثات مع تركيا لتحديد حصته في المياه مطلع 2021

2020/12/11 | 15:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رجحت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، عقد مباحثات مع تركيا مطلع العام المقبل لتحديد حصة العراق.وقال عون ذياب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن العراق قدم عدة مذكرات عن طريق وزارة الخارجية …

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