وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز ضحاياها خلال الحرب العالمية الثانية

2020/12/11 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وزارة شؤون المحاربين القدامي الأمريكية، الجمعة (11 كانون الاول 2020)، بأن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا تجاوز القتلى الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الوزارة، ان "عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية يناهز 291557 جندياً، بالإضافة إلى 113842 مدنياً".

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن جائحة كورونا حصدت أكثر من 292 ألف شخص منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة.

وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 15271571 إصابة حتى تاريخ يوم أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 288762 حالة وفاة.

في حين بلغت إصابات فيروس كورونا المستجد أكثر من 69.14 مليون شخص على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالجائحة إلى مليون و575595 حالة.

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