سقطت من طريق محمد القاسم.. إنقاذ سائق من سيارة تعرضت لحادث في بغداد (صور)

2020/12/11 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، تمكن فرقها من إخراج سائق من سيارته بعد سقوطها من أعلى طريق محمد القاسم في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق إنقاذ وإسعاف الدفاع المدني، تمكنت من إخراج وإسعاف سائق شاحنة تريلة محشور داخل كومة حديدية ملتوية حول جسده من حطام مركبة نوع شاحنة تريلة، بعد سقوطها وانقلابها من أعلى طريق محمد القاسم في منطقة آفاق عربية ظهر يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من كانون الأول".

وأضاف البيان، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني، استخدمت معدات واجهزة الانقاذ المحمولة ومنها اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص المعدن الملتوي، وتحرير جسد السائق بسلام مع نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم".

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