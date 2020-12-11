موقف العراق الوبائي: تراجع بأعداد الإصابات والوفيات المسجلة خلال يوم واحد

2020/12/11 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، تسجيلها تراجع في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن سجل العراق يوم أمس 25 حالة وفاة و1380 إصابة.

وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي، إن "الفحوص المختبرية أثبتت إصابة 1347 شخصاً بفيروس كورونا، فيما سجلت حالات الشفاء 1930، والوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 23".

وأَضافت، أن "عدد الفحوص المختبرية ليوم الجمعة بلغت 33350 فحصاً مختبرياً"، مشيرة إلى أن "المجموع الكلي للفحوص منذ انتشار الجائحة ولغاية الآن بلغ 3837024".

ويوم أمس، سجلت وزارة الصحة 25 حالة وفاة، و1380 إصابة، وحالات الشفاء من الفيروس ليوم أمس 2121.

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