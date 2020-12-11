رئاسة البرلمان تدعو الحكومة الى تبني إقامة مؤتمر دولي لقراء القرآن الكريم من دول العالم

2020/12/11 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي ، الحكومة الى تبني انعقاد مؤتمر دولي لاستضافة قراء القرآن الكريم من جميع دول العالم سيما الاسلامية منها .وطالب الكعبي ، خلال لقائه رئيس واعضاء إتحاد الروابط والتجمعات القرآنية في العراق ، المحافظين بتخصيص جزء من وقتهم لاقامة ورعاية الفعاليات الدينية بمشاركة الباحثين والمختصين في المجال القرآني والقراء الاكارم .واستشهد الكعبي ، بوصية لنبينــا الكريم محمد " صلى الله عليه وآله وسلم " إنّي تاركٌ فيكم الثقلين ما إن تَمَسَّكم بهما لن تضلّوا بعدي: كتابَ اللَّه وعترتي أهلَ بيتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضَ "، مبينا ان " هذه الوصية يجب ان تكون منطلقا للحفاظ على القرآن الكريم والتمسك بكل ما جاء به هدى للناس ورعاية حملته وقراءه في كل مكان ، والتصدي للهجمة الشرسة على الاسلام والمسلمين وكتاب الله الامين ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف والتكفير ./انتهى5

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