الصحة : 1930 حالة شفاء جديدة من كورونا في العراق هذا اليوم

2020/12/11 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة الصحة 1930 حالة شفاء تام جديدة من فيروس كورونا المستجد في العراق لهذا اليوم ، وبلغ عدد الاصابات الجديدة 1347 إصابة جديدة وتسجيل 23 حالة وفاة في كافة المحافظات./انتهى5

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