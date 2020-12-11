الغنام: أكملنا تأمين طريق الأنبار - سامراء.. الافتتاح قريباً

2020/12/11 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن قائد عمليات الانبار ناصر الغنام، الجمعة، عن قرب افتتاح طريق الانبار- سامراء، بعد اكمال انتشار القطعات الامنية لتامين الحماية لسالكي الطريق.

وقال الغنام في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (11 كانون الاول 2020): إنه "بتنسيق عالٍ مع قيادة العمليات المشتركة، وبإشراف منها لن يبقى الا ايام قليلة على افتتاح طريق الانبار- سامراء بعد أن أكملت قطعاتنا انتشارها لتامين الحماية لسالكي الطريق وبعد أن اكملت الكوادر الهندسية تصليح واكساء المناطق المتضررة من الطريق".

وأضاف الغنام أن "الطريق سيكون مختصراً يربط بين الانبار والمحافظات الشمالية وليقلل من ساعات السفر الطويل للمسافرين بين الأنبار وشمال العراق"، مبيناً أنه "لن ندخر جهداً لخدمة ابناء محافظتنا".

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