2020/12/11 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة الاجرام، الجمعة، اعتقال متهمين بالقتل والخطف والسرقة والابتزاز الالكتروني في بغداد، مشيرة الى ان رصد الحالات المشتبه بها والقبض على المجرمين يأتي للحد من ارتكاب الجرائم.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انها "تواصل رصد الحالات المشتبه بها والقبض على المجرمين للحد من ارتكاب الجرائم، حيث اسفرت خلال ال٢٤ ساعة الماضية عن القبض على متهم قام بجريمة قتل وفق المادة ٤٠٥ ق.ع ضمن قاطع مكتب مكافحة اجرام الاعظمية، بينما تمكن مكتب مكافحة اجرام ابي غريب من القاء القبض على متهم قام بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق.ع".

وتابع البيان، "هذا وألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الكاظمية القبض على متهم قام بجريمة ابتزاز الكتروني لفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم توقيفه وفق المادة ٤٣٠ ق.ع، وألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ودور سكنية وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الزهور وبغداد الجديدة والكرادة وحسينية المعامل والكرامة والقدس والبياع والمنصور وحي العامل والتاجي والدورة والصالحية والحرية وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٢ ، ٤٦٠ ، ٢٣٨ ق.ع".

واشار الى انه، تم "القاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الشعب وباب الشيخ والحبيبية والمدائن والمحمودية وفق المادة ٤٤٦ ق.ع، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة وفق المادة ٤٤٤ ق.ع".

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