2020/12/11 | 15:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

الجمعة، من عودة الديكتاتورية أو

الإحتلال إلى البلد، ما لم تقم الأحزاب

والمنظمات السياسية بواجبها، فيما حدد

مسؤوليات الأحزاب السياسية التي قررت

تخوض الانتخابات الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدرسي يحذر من عودة الدكتاتورية ويحدد مسؤولية الأحزاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدرسي يحذر من عودة الدكتاتورية ويحدد مسؤولية الأحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).