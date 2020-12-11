السعودية تعتزم استيراد “العنبر” من المحافظات الجنوبية عبر منفذ عرعر

2020/12/11 | 15:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية ، الجمعة، عزم االسعودية استيراد كميات كبيرة من مادة الرز العنبر من المحافظات الجنوبية تمهيدا لتسويقها الى المملكة عبر منفذ عرعر غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” السعودية تعتزم عبر تجار لها في العراق من شراء كميات كبيرة من مادة الرز العنبر من محافظات النجف والمحافظات الجنوبية الاخرى تمهيدا لتسويقها الى السعودية عبر منفذ عرر غربي الانبار “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” محادثات الاستثمار للشركات السعودية في محافظات العراق مازالت مستمرة ، مبينا ان” افتتاح منفذ عرر الحدودي مع السعودية من اولويات عمله تنشيط التبادل التجاري بين البلدين “.

واشار الى ان” الجانب السعودي ابلغ الجانب العراقي نيته ارسال مئات الشاحنات المحملة بمختلفة السلع الى الاسواق العراقية بعد طلبات تقدم بها تجار عراقيين للحصول على المنتوجات السعودية “.



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