ألمانيا تعيد ترحيل السوريين مع بداية 2021

2020/12/11 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ستسمح ألمانيا مجدداً بعمليات الترحيل إلى سوريا التي تدمرها الحرب اعتباراً من 2021.

ويأتي هذا القرار في حال اعتبروا أنهم يشكلون تهديداً للأمن الألماني، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية الجمعة.

وقال وزير الدولة في وزارة الداخلية هانس يورغ انغيلكه للصحافيين إن “الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في نهاية هذا العام”.

وأضاف “الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون”.

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