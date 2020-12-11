الكعبي : الاعتقالات وسياسة العنف في الأقليم غير قانونية ومخالفة للدستور

2020/12/11 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يدعو الحكومة لتبني إقامة مؤتمر دولي لقراء القرآندعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، الحكومة إلى تبني انعقاد مؤتمر دولي تتم فيه استضافة قرّاء القرآن الكريم من جميع دول العالم لاسيما الإسلامية منها.

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