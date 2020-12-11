رئاسة البرلمان تطالب سلطات الاقليم بالإفراج عن صحفيين اعتقلا بتظاهرات السليمانية

2020/12/11 | 15:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب يطالب السلطات الكردية بإطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية " امين احمد وسيروان برزان " اللذان اعتقلا بسبب تغطيتهما تظاهرات محافظة السليمانية .

الكعبي : الاعتقالات وسياسة العنف التي تنتهجها حكومة الأقليم غير قانونية ومخالفة للدستور وقوانين حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي.

الكعبي : المتظاهرين والاعلاميين في كردستان لم يكونوا سببا في الفساد الموجود وعدم حلحلة مشاكل النفط التي عمرها يزيد على السنوات .

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