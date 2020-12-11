مصر توزع لقاح كورنا مجانا

2020/12/11 | 15:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- }دولية: الفرات نيوز}

أكد وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا.

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