شفاء 88% من مصابي

2020/12/11 | 15:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح مجمل الإصابات 572600 حالة.وارتفعت الوفيات الإجمالية داخل الدولة إلى 12549 حالة، بعد تسجيل 23 حالة وفاة، اليوم الجمعة، وفق بيان الوزارة.وبلغت نسبة الشفاء من المرض …

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