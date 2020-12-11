النزاهة: العراق يدفع ضرائب على بعض عقاراته في الخارج

2020/12/11 | 15:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت هيئة النزاهة النيابية، وجود تقصير بملف العقارات العراقية في الخارج، مشيرة إلى دفع العراق ضرائب على بعض عقاراته في الخارج.وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إنه توجد مئات العقارات للعراق في …

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