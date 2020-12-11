2020/12/11 | 15:42 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أقام برنامج الأغذية العالمي مشروع دعم مجتمعات بغداد الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بهدف زيادة دخلها. يندرج المشروع ضمن مشاريع كسب الرزق في المناطق الحضرية لمساعدة المجتمعات خلال الأزمة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مشروع لدعم المتضررين من جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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