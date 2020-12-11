نائب: الموازنة ستكون امام مجلس النواب الاسبوع المقبل

2020/12/11 | 15:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 تاخر كثيرا ومجلس النواب يحتاج الى شهر على الاقل لتشريعه.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmediaك اليوم الجمعة: ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 قد تاخر كثيرا ومجلس النواب يحتاج الى شهر لتشريع القانون.

واضاف: ان مجلس الوزراء الاتحادي لديه جلسة، لمناقشة والمصادقة على الموازنة يوم غد السبت، واعتقد بان الموازنة ستكون امام مجلس النواب في جلسته المقبلة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

واوضح: اذا تمكن مجلس النواب من تشريع القانون قبل يوم 20/1/2021 فإن الحكومة ستستطيع صرف رواتب الموظفين في الموعد المحدد، لكن اذا تاخر تشريع القانون أكثر من ذلك فستحتاج الحكومة الى العودة للقانون السابق وصرف 1/12 من مجموع الموازنة.

PUKmedia خاص

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