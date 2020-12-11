العراق ومصر يتفقان على تبادل الخبرات في المجال الدوائي

2020/12/11 | 15:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن الاتفاق مع الجانب المصري على اعتماد تبادل الخبرات في المجال الدوائي والزمالات الدراسية بين البلدين

وقال وزير الصحة حسن التميمي خلال بيان: أن الوزارة توصلت إلى اتفاقات مبدئية على اعتماد تبادل الخبرات في المجال الدوائي، بين وزارتي الصحة العراقية والمصرية.

وأضاف خلال المباحثات التي يجريها في القاهرة مع الجانب المصري، أن المحور الأساسي الذي تضمنته المباحثات مع وزارة الصحة المصرية، تركزت على تبادل الخبرات بين البلدين، وتوفير فرص لتبادل الزيارات للخبراء والأساتذة والأطباء، فضلاً عن توفير الزمالات الدراسية، إضافة إلى تدريب الملاكات الطبية في مجال علاج الأورام.

واوضح: كما تضمنت النقاشات، الإجراءات النهائية لتوفير اللقاحات الخاصة بوباء كورونا، وآلية استلامه واستخدامه بعد اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى استمرار اللجان الاستشارية بعقد لقاءاتها، والتنسيق المشترك لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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