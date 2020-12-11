مجلس الوزراء يوافق على تأسيس 5 جامعات أهلية في العراق

2020/12/11 | 15:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وافق مجلس الوزراء، الجمعة، على منح إجازة تأسيس لجامعات أهلية في محافظات بغداد، والأنبار، والمثنى، والبصرة.

وقالت الامانة العامة للمجلس في بيان لها اليوم (11 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنه "تمت الموافقة على منح إجازة تأسيس إلى جامعتين أهليتين في العاصمة بغداد، وهما: جامعة المشرق الأهلية، وكلية ابن خلدون الجامعة الأهلية".

واضاف البيان ان "المجلس وافق أيضا على منح إجازة تأسيس إلى كلية الهدى الجامعة الأهلية في محافظة الأنبار، وإلى جامعة ساوة الأهلية في محافظة المثنى، وإلى جامعة المعقل الأهلية في محافظة البصرة" مبينا ان ذلك يأتي استنادا إلى أحكام المادة (4/ أولا) من قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016)".

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