2020/12/11 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، ان تمرير قانون تمويل الانتخابات من قبل مجلس النواب ، يحتاج الى وقت.

وقال الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب انهى القراءة الثانية، لقانون تمويل الانتخابات، وهي حالياً في مرحلة التعديل على القانون، خصوصاً ان هناك تقريراً موسعاً ومفصلاً مقدم من قبل اللجنة المالية النيابية، وهناك تقرير ايضا من اللجنة القانونية النيابية، على القانون".

وأضاف، ان "البرلمان استضاف مفوضية الانتخابات، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، لمناقشة فقرات القانون معهم ولمعرفة حجم الاموال الضرورية التي تحتاجها الانتخابات المبكرة".

وأوضح الزجراوي، أن "مجلس النواب سيعمل على استضافات جديدة لهذه الجهات وغيرها، في الأيام المقبلة، وسيتم اجراء بعض التعديلات والإضافات على القانون، ثم يتم التصويت عليه، لكن تمريره يحتاج وقتاً ولا نتوقع التصويت عليه خلال جلسة الثلاثاء المقبلة".

وحددت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس، موعداً محتملاً لتمرير قانون تمويل نفقات الانتخابات.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان قرأ قانون تمويل نفقات الانتخابات قراءة ثانية".

وأضاف، أن "مجلس النواب سيمرر قانون تمويل الانتخابات في جلسة يوم الثلاثاء الاسبوع المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تمرير قانون تمويل نفقات الانتخابات يحتاج إلى وقت.. هذا ما نعمل عليه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تمرير قانون تمويل نفقات الانتخابات يحتاج إلى وقت.. هذا ما نعمل عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).