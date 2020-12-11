الكعبي: الاعتقالات وسياسة العنف التي تنتهجها حكومة الإقليم غير قانونية ومخالفة للدستور

2020/12/11 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، السلطات الكردية بإطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية "امين احمد وسيروان برزان" اللذان اعتقلا بسبب تغطيتهما تظاهرات محافظة السليمانية.

وذكر الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاعتقالات وسياسة العنف التي تنتهجها حكومة الأقليم غير قانونية ومخالفة للدستور وقوانين حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي".

وأضاف، أن "المتظاهرين والاعلاميين في كردستان لم يكونوا سببا في الفساد الموجود وعدم حلحلة مشاكل النفط التي عمرها يزيد على السنوات".

واعتلقت السلطات الكردية، في وقت سابق اليوم الجمعة، فريق عمل قناة العراقية في محافظة السليمانية، أمين أحمد و سيروان برزان.

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