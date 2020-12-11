رئيس الوفد العراقي إلى مصر يعلن تحقيق خطوات متقدمة في ترجمة مذكرات التفاهم

2020/12/11 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد رئيس الوفد العراقي الوزاري، خالد بتال النجم، الجمعة، أن الزيارة التي يجريها الوفد العراقي إلى القاهرة حاليّاً، حققت خطوات متقدمة من خلال ترجمة مذكرات التفاهم التي وقعت مع الجانب المصري.وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن "الأبواب مفتوحة أمام الجميع ولسقف زمني غير محدود، تماشياً مع ما جاء بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".وأشارت، الى ان "التجربة المصرية في إنشاء العاصمة، جديرة بأن تترجم على أرض الواقع، من خلال تبادل الخبرات وتطبيقها داخل مدينة بسماية، لما تملكه من مساحات واسعة وكثافة سكانية، وأن عملية الاستثمار ستستقطب الشركات المحلية والأيادي العاملة".واستمع الوفد، وفقا للبيان، إلى "شرح مفصل عن مهام العاصمة ومراحل العمل فيها، التي تضم الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، إضافة إلى الأحياء السكنية الخاصة بالموظفين، والتي ستسهم في فك الاختناقات عن مدينة القاهرة".ويستمر الوفد الوزاري العراقي، بحسب البيان، بإجراء حولة من المباحثات مع الجانب المصري، وإجراء الجولات الميدانية إلى عدد من المشروعات ضمن قطاعات البنى التحتية والطرق والجسور والكهرباء والزراعة والاستثمار.

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