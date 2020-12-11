رئاسة البرلمـان : الاعتقالات وسياسة العنف التي تنفذهـا حكومة اقليم كردستان مخالفة للدستور والقانون

2020/12/11 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان الاعتقالات وسياسة العنف التي تنتهجها حكومة الأقليم غير قانونية ومخالفة للدستور وقوانين حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي.وقال الكعبي ، في بيان صحفي ، ان " المتظاهرين والاعلاميين في كردستان لم يكونوا سببا في الفساد الموجود وعدم حلحلة مشاكل النفط "، مطالبا السلطات الكردية بإطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية " امين احمد وسيروان برزان " اللذين اعتقلا بسبب تغطيتهما تظاهرات محافظة السليمانية ./انتهى5

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