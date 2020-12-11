مجلس الوزراء يصدر قرارا خاصا بتأسيس 5 جامعات أهلية

2020/12/11 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أصدر مجلس الوزراء، قراراً خاصاً بتأسيس 5 جامعات أهلية في محافظات بغداد والأنبار والمثنى والبصرة.واشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، الى ان المجلس قرّرَ في ضوء ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس المؤرخة في 10/11 و 2/12 / 2020، الموافقة على منح إجازة تأسيس لجامعات أهلية في محافظات بغداد والأنبار والمُثنّى والبصرة ".وأضافت أنّه " تمّت الموافقة على منح إجازة تأسيس إلى جامعتين أهليتين في العاصمة بغداد، وهُما جامعة المشرق الأهلية، وكلية ابن خلدون الجامعة الأهلية ، كما وافق المجلس أيضا على منح إجازة تأسيس إلى كلية الهدى الجامعة الأهلية في محافظة الأنبار، وإلى جامعة ساوة الأهلية في محافظة المثنى، وإلى جامعة المعقل الأهلية في محافظة البصرة؛ وذلك استنادًا، إلى أحكام المادة (4/ أولا) من قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016) "./انتهى5

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