حالات الشفاء تفوق الاصابات بكورونا في العراق

2020/12/11 | 15:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، لليوم الجمعة، مشيرة الى تسجيل 1347 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء 1930 حالة منه، فيم...

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