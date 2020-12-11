الرشيد يرفع وجبه جديدة من سلف الموظفين

2020/12/11 | 15:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرشيد، الجمعة، رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الاول 2020): "إلى كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ مراجعة فروعه أو منافذ الدفع الالكتروني لاستلام السلفة".

وأضاف أن "المصرف مستمر برفع سلف موظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين ممن سبق وان تم ترويج معاملاتهم".

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