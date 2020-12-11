مصرف الرشيد يرفع وجبة جديدة من سلف الموظفين

2020/12/11 | 16:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرشيد اليوم الجمعة، رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته /المعلومة/ ان “كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ مراجعة فروعه او منافذ الدفع الالكتروني لاستلام السلفة”.

لافتا الى ان “المصرف مستمر برفع سلف موظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين ممن سبق وان تم ترويج معاملاتهم”.انتهى 25

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