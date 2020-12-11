المالية النيابية: مجلس الوزراء يصوت غداً على الموازنة وتصل للبرلمان الثلاثاء

2020/12/11 | 16:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو في اللجنة المالية النيابية، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 تأخر كثيرا ومجلس النواب يحتاج الى شهر على الاقل لتشريعه".

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